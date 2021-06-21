موظفو المعاينة الميكانكية في الشمال يتوقفون عن العمل (صور)

نفذ موظفو المعاينه الميكانكية في الشمال - العيرونية وقفة احتجاجية داخل حرم المركز، وذلك لعدم تقاضي مستحقاتهم رغم الوعود التي تلقوها من ادارة الشركة.وتم التوقف عن العمل داخل المركز عند الساعة ١٢.٠٠ ظهراً واخراج جميع سيارات المواطنين، واكد الموظفون الاستمرار بالتوقف عن العمل لحين حصولهم على جميع مستحقاتهم.