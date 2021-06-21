لبنان

في الميناء... دوريات على الملاحم (صور)

Lebanon 24
21-06-2021 | 07:20
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قامت الدائرة الصحية في بلدية الميناء بمؤازرة من شرطة البلدية بجولة تفتيش على الملاحم  للتأكد من سلامة اللحوم وصالحيتها للاستهلاك المحلي.
 
 
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