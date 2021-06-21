"معقول تشتي بحزيران"! (صور)

شهدت منطقة الضنية أمطارا متفرقة مع تكون طبقات من الضباب على المرتفعات الجبلية بعد أن تحول الطقس في محافظتي الشمال وعكّار إلى غائم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح باردة نسبياً.أما في عكار، فتشهد المنطقة أمطارا متفرقة مع رياح باردة وتكون طبقات الضباب على القرى المرتفعة والجبال ما تسبب بعزل الرؤية أمام المواطنين.وطلب من جميع السائقين، القيادة بتمهل نتيجة الأمطار منعاً لحدوث اي إنزلاقات اوحوادث سير.