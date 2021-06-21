حريق في شدرا العكارية (صور)

افادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق داخل أرض عشبية في منطقة شدرا بعكّار، وبسبب الرياح تمددت النيران إلى أعلى الجبل، فيما هرع عناصر الدفاع المدني مركزي شدرا والقبيات إلى المكان، والعمل للسيطرة وتطويق الحريق وتبريده منعاً من تمدده إلى الأراضي المتاخمة.