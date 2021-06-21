لبنان

فرعية اللجان تابعت درس تحديث قانون البلديات

Lebanon 24
21-06-2021 | 08:36
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تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية، برئاسة النائب سمير الجسر، مناقشة قانون البلديات في حضور النواب: محمد خواجه، رولا الطبش، محمد خواجه وأنور الخليل.

كما حضر عن وزارة الداخلية المدير العام للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية احمد رجب، وعن وزارة الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية اندريه سليمان وسابين حايك.

وتابعت اللجنة "النقاش في تحديث قانون البلديات وتوقفت عند المواد 3 و4 و 6 ، ورأت انه لا بد من دراسة المشاكل التي تؤدي الى عرقلة سير العمل البلدي لايجاد حلول لها. وبناء عليه طلب رئيس اللجنة من الاعضاء تحضير قائمة بتلك المشاكل كل من جانبه لمناقشتها في الجلسة المقبلة".
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