محافظ بعلبك - الهرمل ينعي عمته

نعى محافظ بعلبك الهرمل الاستاذ بشير خضر عمته التي توفيت صباح اليوم برثاء معبر جاء فيه :عمتي المحبة الحنونة، المربية الفاضلة، الأستاذة الجامعية الدكتورة دولة خضر خنافر في ذمة الله.لطالما كانت السند والملجأ، نستودعها اليوم، وستبقى في وجداننا ووجدان طلابها في الجامعة اللبنانية والمدرسة الحربية وأصدقائها ومحبيها الكثر كل يوم.برحيلها يخسر لبنان قامة علمية كبيرة، حاصلة على شهادتين من الجامعة اللبنانية في الفلسفة وعلم النفس، ودكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا في الفلسفة السياسية، اعطت لعشرات السنين وزرعت العلم والمعرفة في عقول آلاف الطلاب، وزرعت المحبة في قلب كل من عرفها.عمتي الحبيبة، الى اللقاء.بدورنا إدارة موقع أخبار حارة البرانية - AHB نتقدم من سعادة المحافظ و عائلة الفقيدة باحر و اسما آيات العزاء.. سائلين المولى عز و جل ان يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها الفردوس الاعلى.