الحجار أدلى بإفادته بعد تقدمه بإخبار حول فساد في الطاقة وإستدعاء مديرين

أدلى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار اليوم بإفادته امام المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، حول الإخبار الذي تقدم به الاسبوع الماضي امام "التمييزية" للتحقيق في معلومات حول شبهات بالفساد وتبييض أموال في وزارة الطاقة والمياه.وكان الحجار قد أفاد عن معلومات وصلته حول صفقات دراسات بملايين اليورو "صرفت من هبات فرنسية ومن "اليونيسيف، تمت ترسيتها على استشاريين معتمدين في وزارة الطاقة عبر طرق ملتوية مما يشكل جرائم فساد وتبيض أموال".وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان القاضي سليمان استدعى الى جلسة يعقدها في 5 تموز المقبل، مديرين للاستماع الى افادتيهما بموضوع الإخبار.