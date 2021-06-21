إعتكاف للمساعدين القضائيين في قصور العدل خلال هذه الايام



صدر عن المساعدين القضائيين في قصور عدل لبنان البيان الآتي:

عطفاً على بياناتنا السابقة، ونظراً لما نعيشه من أزمات إقتصادية وصحية صعبة جداً، إضافة إلى أن التنقل أصبح عبئاً كبيراً على الموظفين بسبب فقدان مادة البنزين،وبما أن الموظفين في الإدارات العامة كافة يعانون من هذه الأوضاع لا سيما وأن رواتبهم لم تعد كافية لا بل أصبحت معدومة،وبما أن مادة البنزين أصبحت عملة نادرة يتعذر تأمينها إلا بسعر باهظ و نكون تحت رحمة أصحاب المحطات،وبما أن الموظف بات من دون تغطية صحية و إستشفائية،وتماشياً مع قرار رابطة موظفي القطاع العام، الداعي إلى الإضراب العام في الإدارات العامة كافة، وإستنكاراً لما سبق ذكره، يعلن المساعدون القضائيون في كافة قصور العدل عن إلتزامهم بهذا الموقف وإعلان الإعتكاف العام في جميع المحاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الواقعة فيه 22 و 23 و24 من حزيران الجاري،مع التأكيد على أنه سيستمر تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الإعتكاف .