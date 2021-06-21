دبوسي عرض مع الذوقي لسبل تعزيز الشراكة وتشجيع الإستثمارات الأوسترالية في القطاع السياحي

عقد إجتماع عمل عبر تقنية "زووم" بين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ورئيس الغرفة اللبنانية - الأوسترالية - النيوزيلندية فادي الذوقي، بمشاركة مديرة غرفة طرابلس ليندا سلطان ومنى كيروز عن مختبرات مراقبة الجودة.وتمحور البحث حول "سبل توثيق روابط الشراكة وتعزيز الخطوات العملية المشتركة التي تساعد على دخول الصادرات اللبنانية الى الأسواق الأوسترالية، لا سيما المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية منها، على أن تلعب مختبرات مراقبة الجودة في غرفة طرابلس دورا حيويا في إحترام تطبيقات معايير الجودة والسلامة الغذائية، مراعاة لمتطلبات الجانب الأوسترالي الذي يتشدد بضرورة توفر كل المعايير والمواصفات اللازمة".وتطرق البحث الى "أهمية العمل على تدفق حركة الإستثمارات الأوسترالية الى لبنان، من خلال المشروع الإستثماري النهضوي الوطني الدولي المتمثل بالمنظومة الإقتصادية المتكاملة، والذي يشكل أكبر مشروع جاذب تطلقه غرفة طرابلس والشمال في شرقي المتوسط ويحظى بإهتمامات إستثنائية على مختلف الصعد اللبنانية والعربية والدولية ومن جانب القطاعين العام والخاص".كذلك تم البحث في "إمكان العمل المشترك على تشجيع الإستثمارات الأوسترالية في القطاع السياحي اللبناني عموما وفي طرابلس والشمال خصوصا، من خلال مشروع الركن الذكي للسياحة الرقمية الذي تعكف غرفة طرابلس والشمال على إجراء عملية تصوير ثلاثية الأبعاد للمعالم التاريخية والأثرية التي تعطي أجمل صورة حضارية للبنان".