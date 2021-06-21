لبنان

في اول تعليق لها على قرار عويدات... ماذا قالت غادة عون؟

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:23
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بعدما قرر القاضي غسان عويدات احالة القاضية غادة عون على التفتيش القضائي، رأت الاخيرة في حديث تلفزيوني انه "لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس القضاء ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا".
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غسان عويدات

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