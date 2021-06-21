بهية الحريري تنعى الأستاذ والمربي نزيه الخطيب



نعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري المرحوم الأستاذ نزيه الخطيب المدير السابق لدار المعلمين والمعلمات في صيدا .

وجاء في بيان صادر عن المكتببهية الحريري تنعى الأستاذ والمربي نزيه الخطيب الإعلامي للحريري :

ننعى الى الأسرة التربوية وفاة عَلَم من أعلام التربية والتعليم في لبنان الأستاذ نزيه الخطيب رحمه الله ، المدير السابق لدار المعلمين والمعلمات في صيدا ، وأحد الذين ساهموا بإرساء مداميك الثقة بالتعليم الرسمي في أصعب المراحل والمحطات التي مر بها لبنان . نعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري المرحوم الأستاذ نزيه الخطيب المدير السابق لدار المعلمين والمعلمات في صيدا .وجاء في بيان صادر عن المكتببهية الحريري تنعى الأستاذ والمربي نزيه الخطيب الإعلامي للحريري :ننعى الى الأسرة التربوية وفاة عَلَم من أعلام التربية والتعليم في لبنان الأستاذ نزيه الخطيب رحمه الله ، المدير السابق لدار المعلمين والمعلمات في صيدا ، وأحد الذين ساهموا بإرساء مداميك الثقة بالتعليم الرسمي في أصعب المراحل والمحطات التي مر بها لبنان .

بغيابه رحمه الله ، نفقد هامة تربوية وطنية، آمن بقدسية رسالة التعليم وعمل طيلة مسيرته المهنية بالتزام ومسؤولية من أجل اعلاء شأن التربية في لبنان وتعزيز دور القيادة التربوية عبر ادارته الحكيمة للدبهية الحريريار التي خرجت معلمين ومعلمات ساهموا بدورهم في نشر هذه الرسالة نوراً ومعرفة وعلماً وثقافة وقيماً توهجت بعقول أجيال من المتعلمين سلموا ولا يزالون اراية التميز من جيل الى جيل .

وبغياب الأستاذ نزيه رحمه الله أفقد على المستوى الشخصي أخاً وصديقاً كبيراً وأستاذاً ومعلماً ومديراً كان لي شرف أن أكون طالبة في دار المعلمين والمعلمات تحت ادارته ، ثم مواكبة لمسيرته في الادارة التربوية في تلك الحقبة .

رحم الله فقيدنا الكبير وتغمده بواسع رحمته وادخله فسيح جناته . وكل العزاء والمواساة لشريكة عمره الأخت والصديقة الأديبة ( الدكتورة حكمت الصباغ - يمنى العيد) وافراد العائلة ، ألهمهم الله تعالى الصبر والسلوان على مصابهم الأليم بفقده، انه سميع مجيب