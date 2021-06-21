"جاد" اطلقت برنامج العلاج بواسطة الموسيقى لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى

أطلقت جمعية "جاد - شبيبة ضد المخدرات"، برنامج العلاج بواسطة الموسيقى لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، في مركزها في حبوب - جبيل، في حضور وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية ، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط ، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران وحشد من الفعاليات الأمنية والإجتماعية .بداية قدم رئيس جمعية "جاد" جوزيف شارل حواط كلمة ترحيبية تناول فيها "دور وعمل الوزرات المعنية ضمن تعاون مشترك، بهدف الى وضع برامج تخصصيه تدريبية لنشر التوعية بالمجتمع" .واعتبر جبران أن "أحد أسباب انتشار المخدرات هو الضغط الذي يعيشه المواطن نتيجة الظروف التي نمر بها"، مشيرا الى "اننا نستطيع يدا بيد ان نواجه هذه الافة، وخصوصا الحرفية والتقنية اللتين تتحلى بهما الجمعية، وذلك بجهد شخصي وعلاقات شخصية لحماية مجتعاتنا".وشكر الوزير حواط رئيس الجمعية على "الجهود التي يقوم بها في سبيل مكافحة آفة المخدرات"، ورأى أن "هذه الآفة هي من اكبر المخاطر، وللأسف نراها في المجتمعات الأكثر فقرا، ومن هنا أهمية التطوع ضمن المجموعة أو غيرها للحد من مخاطرها علينا"، وقال: " انشاءالله نستطيع محاربة هذه الافة".بدوره أشار المشرفية الى ان "ما يميز هذا المتحف الأول من نوعه في العالم ، هو اتباع جمعية جاد - شبيبة ضد المخدرات أسلوبا مبتكرا لمخاطبة الشباب والمجتمع ، لمواجهة آفة الادمان.أسلوب يجمع بين التوعية العلمية، وايصال الرسالة بطريقة ممتعة وليس عن طريق المحاضرات".أضاف: "معا نستطيع أن نكون سداً منيعاً في وجه هذه الآفة المدمرة بالوقاية ، وتوفير شبكة حماية اجتماعية ومجتمعية".وتابع : "يكفينا هجرة الادمغة ، مسؤوليتنا تقتضي بأن نحصن شبابنا وشاباتنا الذين يتمسكون بهذا الوطن ، ونمنع ضياع أدمغتهم وصحتهم ومستقبلهم وعائلاتهم ومجتمعهم ووطنهم".