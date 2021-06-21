لبنان

تراجع ملحوظ في عداد كورونا... اليكم ارقام الساعات الماضية

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:18
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 543551 ،كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.
 
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