تراجع ملحوظ في عداد كورونا... اليكم ارقام الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 543551 ،كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.