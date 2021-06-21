لبنان

الوزير حسن إلى تركيا... هذا ما سيبحثه

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:25
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 يتوجه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن فجر غد، إلى تركيا في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي في خلالها نظيره التركي فخر الدين قوجة، ويزور مصانع أدوية ومستلزمات طبية ويطلع على استراتيجية السياحة الطبية التركية.

وأكد الوزير حسن أن "الهدف من الزيارة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، خصوصا أن الأدوية التركية والمستلزمات الطبية تلبي في جودتها وأسعارها المعايير اللبنانية العلمية، ويشكل التعاون في هذا المجال دعما مهما للقطاع الصحي والدوائي في لبنان، وسط ما يشهده من ظروف دقيقة وحساسة في المرحلة الراهنة".
 
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