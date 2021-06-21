لبنان

بيان لمكتب فهمي: هذا الخبر غير صحيح

Lebanon 24
21-06-2021 | 11:37
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان الآتي:

ذكر أحد الضيوف في حلقة تلفزيونية، أن وزير الداخلية زار المملكة العربية السعودية وعاد بعدها الى بيروت بشكل سري،
يهم المكتب الاعلامي نفي ما ورد، علماً ان الوزير فهمي يتشرف بزيارة المملكة عندما تسمح الظروف بذلك، ومؤكدا ان كل ما قام الوزير علنيّ ولن يكون يوماً بعيداً عن الإعلام.
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