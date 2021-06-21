جديد العقوبات الأوروبية على السياسيين.. هذا ما كشفه دبلوماسي بارز

أشار دبلوماسي أوروبي الى ان وزراء في الاتحاد الأوروبي أكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات عقابية متعلقة بلبنان، لافتاً الى الاتحاد الأوروبي لا يسعى لمعاقبة اللبنانيين وإنما لحض القيادات على التوصل لاتفاق.وأكد الديبلوماسي الأوروبي، في حديث قناة "الحدث- العربية" الى ان رسالة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل إلى لبنان عكست الموقف الأوروبي الجامع، مشدداً على ان العقوبات بشأن الأزمة في لبنان لم تبحث بعد في الأطر المناسبة.