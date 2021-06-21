لبنان

جديد العقوبات الأوروبية على السياسيين.. هذا ما كشفه دبلوماسي بارز

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:04
A-
A+
Doc-P-835411-637599028384163426.jpg
Doc-P-835411-637599028384163426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار دبلوماسي أوروبي الى ان وزراء في الاتحاد الأوروبي أكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات عقابية متعلقة بلبنان، لافتاً الى الاتحاد الأوروبي لا يسعى لمعاقبة اللبنانيين وإنما لحض القيادات على التوصل لاتفاق.
وأكد الديبلوماسي الأوروبي، في حديث قناة "الحدث- العربية" الى ان رسالة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل إلى لبنان عكست الموقف الأوروبي الجامع، مشدداً على ان العقوبات بشأن الأزمة في لبنان لم تبحث بعد في الأطر المناسبة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:06 | 2021-06-21
18:01 | 2021-06-21
17:53 | 2021-06-21
17:47 | 2021-06-21
17:35 | 2021-06-21
17:25 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website