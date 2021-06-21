ناشطون يقتحمون شركة الكهرباء في بيت ملات - عكّار

اقتحم ناشطون في الجومة شركة الكهرباء في بلدة بيت ملات بعكّار، إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهرباء بشكل يومي عن منطقة الجومة والتي تغذي منطقة بأكملها.

وذكرت المصادر أنّ الناشطين يعتزمون تنفيذ تحركات على محطاب المحروقات وإجبارها بتعبئة السيارات للمواطنين بالقوّة.