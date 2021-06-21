لبنان

توقف خدمات أوجيرو في عدد من المناطق... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:10
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أعلنت هيئة أوجيرو في تغريدة على حسابها عبر "تويتر", أنه "طرأ عطل كهربائي في سنترال عاليه ممّا أدى إلى توقف خدمات الهاتف و الانترنت لدى عدد من المشتركين في المنطقة المذكورة".

وأفادت أن "فرقها الفنية باشرت العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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اوحيرو

عطل

الانترنت

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