توقف خدمات أوجيرو في عدد من المناطق... اليكم التفاصيل

أعلنت هيئة أوجيرو في تغريدة على حسابها عبر "تويتر", أنه "طرأ عطل كهربائي في سنترال عاليه ممّا أدى إلى توقف خدمات الهاتف و الانترنت لدى عدد من المشتركين في المنطقة المذكورة".



وأفادت أن "فرقها الفنية باشرت العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".