محتجون يقطعون أوتوستراد المنية الدّولي

قطع محتجون أوتوستراد المنية الدولي في محلة المخاضة وعند مدخل بلدة بحنين، بواسطة سيارات وضعوها في وسط الأوتوستراد وحجارة وإطارات سيارات مستعملة، إحتجاجا على انقطاع مادة المازوت، ما اضطر المارة الى سلوك طرق فرعية.