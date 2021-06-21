لبنان

محتجون يقطعون أوتوستراد المنية الدّولي

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:13
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قطع محتجون أوتوستراد المنية الدولي في محلة المخاضة وعند مدخل بلدة بحنين، بواسطة سيارات وضعوها في وسط الأوتوستراد وحجارة وإطارات سيارات مستعملة، إحتجاجا على انقطاع مادة المازوت، ما اضطر المارة الى سلوك طرق فرعية.
 
 
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المنية

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