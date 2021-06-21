"النيابة العامة" نفت خبر إقدام عويدات على إحالة غادة عون على التفتيش

نفت النيابة العامة "صحة الخبر عن إقدام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات على إحالة النائبة العامة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي".