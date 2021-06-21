لبنان

"النيابة العامة" نفت خبر إقدام عويدات على إحالة غادة عون على التفتيش

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:59
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نفت النيابة العامة "صحة الخبر عن إقدام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات على إحالة النائبة العامة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون على هيئة التفتيش القضائي".
 
 
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النيابة العامة

غادة عون

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