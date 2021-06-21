24
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نصرالله: المعطيات تشير الى اطالة الازمة ولا مؤشرات لحلحلة سريعة
Lebanon 24
21-06-2021
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "إننا في لبنان مبتلون بسياسيين يفضلون مصلحتهم الخاصة، ولو أدى ذلك إلى خطف طائفتهم واستعمال الخطاب الطائفي المذهبي المقيت، من أجل تحقيق مصالح خاصة على حساب الوطن ومصلحته".
وعن حرب البيانات المستجدة بين الرئاستين الاولى والثانية، قال: "نحن لسنا هواة هذا النوع من التعاطي السياسي، لكن الاعتداء سيواجه بمثله وحجمه وقياسه وبنفس الاسلوب واللهجة، لتحقيق ضمانة التوازن في الخطاب السياسي والمخاطبة، رغم اننا نأسف لهذا النوع من الخطابة ونرفض جرنا الى مثله".
وعن حراك وتحذيرات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، قال نصرالله: "بعدما استشعر وتحسس خطورة الوضع الذي نحن فيه، يسعى محاولا تقريب وجهات النظر من اجل سلوك المسار باتجاه تشكيل حكومة، متلمسا حساسية الوضع السياسي القائم، انطلاقا من موافقته على المبادرة التي اطلقها الرئيس نبيه بري متعاونا معها ومساعدا على انجاحها".
أضاف: "المعطيات تشير الى اطالة الازمة ولا مؤشرات لحلحلة سريعة، اذ يبدو أن هناك صراعا وسباقا بين المعالجة والفوضى القاتلة".
وأكد دعم المؤسسة العسكرية في ظل الازمة الاقتصادية، وقال: "الواقع المالي يمكن ان يشكل خطرا على المؤسسات الامنية مجتمعة، وقد شهدنا مؤخرا تقديم عسكريين ورتباء وضباط استقالاتهم بسبب عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية جراء انهيار العملة الوطنية أمام الدولار، لذلك لا بد من التفتيش عن البديل. نحن مع دعم المؤسسات العسكرية والامنية ضمن القانون والاصول، فكيف تستقيم الامور والعسكري ينفق نصف راتبه على المواصلات؟ الوضع غير سوي قطعا، فضلا عن تضاؤل باقي التقديمات الخدماتية والاجتماعية والصحية والتربوية، وهذا ينسحب على باقي القوى الامنية وحتى الوظيفية".
وختم: "الجيش اليوم أمام مشكلة وقيادته مسؤولة عن تماسكه، من هنا جاء تحرك قائد الجيش سعيا منه الى هذا التماسك".
تابع
الأكثر قراءة
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
Lebanon 24
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
03:50 | 2021-06-21
21/06/2021 03:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا الى والد جيسيكا عازار.. هل يُشبه زوجها؟ (صور)
Lebanon 24
تعرفوا الى والد جيسيكا عازار.. هل يُشبه زوجها؟ (صور)
02:00 | 2021-06-21
21/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور بالمايوه مع ابنها كريستيانو.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
سيرين عبد النور بالمايوه مع ابنها كريستيانو.. شاهدوا الصور
02:00 | 2021-06-21
21/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري لنوابه: "هيك عملو"
Lebanon 24
بري لنوابه: "هيك عملو"
23:31 | 2021-06-20
20/06/2021 11:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تشبيهه بقميص النوم هذا سعر فستان نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة.. ومغنية عالمية ارتدته قبلها (صور)
Lebanon 24
بعد تشبيهه بقميص النوم هذا سعر فستان نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة.. ومغنية عالمية ارتدته قبلها (صور)
00:26 | 2021-06-21
21/06/2021 12:26:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:06 | 2021-06-21
المصارف تنتظر تعليمات المركزي لسحب الـ400 دولار
18:01 | 2021-06-21
الانتظار يبقى سيّد الموقف
17:53 | 2021-06-21
تعليمات مشدّدة من برّي لعدم الرد على باسيل
17:47 | 2021-06-21
إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف الانهيار
17:35 | 2021-06-21
مراقبون عبر "العرب": الأزمة تعود إلى وجود فريق يصرّ على الحفاظ على مكاسبه
17:25 | 2021-06-21
حكومة حسان دياب ترفض إعادة تعويمها
فيديو
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 01:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 01:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 01:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact