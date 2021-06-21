الدفاع المدني انقذ مواطناً أصيب بعارض صحي في ارز جاج

أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطناً جراء تعرضه لوعكة صحية خلال ممارسته هواية المشي hiking في ارز جاج - جبيل، بعد ان استنجد بهم، وتمكنوا من العثور عليه ونقله الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل.