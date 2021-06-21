لبنان

تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:52
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ضجّت منطقة إقليم الخروب، مساء اليوم، بالحادث المروّع الذي وقع عند أوتوستراد الجية باتجاه السعديات.
 
وأسفر الحادث الذي وقع مساء اليوم عن مقتل 4 أشخاص من بينهم طفلين فضلاً عن جرح 3 آخرين.
 
ووفقاً للمصادر الطبية، فقد تم نقل الجرحى والضحايا إلى مستشفيات: سبلين الحكومي - المركزي في مزبود وغسان حمود في صيدا.
 
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" أنّ التحقيقات مستمرة بالحادث وأسبابه غير معروفة حتى الساعة"، موضحة أنه "وقع بعد محطة المحروقات الموجودة على ذات الخط، ما يعني أنها ليست المتسبب به". 
 
يشار إلى أن المنطقة نفسها شهدت حادث سير مروع قبل يومين وتحديداً قبل محطة "الكورال" للمحروقات، وذلك بسبب طوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة البنزين. 
 
 
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