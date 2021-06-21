لبنان

محتجون يقطعون أوتوستراد البداوي احتجاجاً على عدم توفر أدوية للمرضى

Lebanon 24
21-06-2021 | 15:34
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قطع محتجون أوتوستراد البداوي في الإتجاهين، وذلك احتجاجاً على عدم توافر الأدوية لمرضى في المنطقة ضمن الصيدليات، بعدما تدهورت أوضاعهم الصحية.

وتسبب قطع الطريق في ازدحام خانق على الأوتوستراد، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
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قطع طريق

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