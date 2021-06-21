محتجون يقطعون أوتوستراد البداوي احتجاجاً على عدم توفر أدوية للمرضى

قطع محتجون أوتوستراد البداوي في الإتجاهين، وذلك احتجاجاً على عدم توافر الأدوية لمرضى في المنطقة ضمن الصيدليات، بعدما تدهورت أوضاعهم الصحية.



وتسبب قطع الطريق في ازدحام خانق على الأوتوستراد، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".