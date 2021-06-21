لبنان

وفاة القنصل اللبناني الفخري لنيو انغلاند في اميركا

Lebanon 24
21-06-2021 | 15:43
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توفي القنصل الفخري اللبناني لنيو انغلاند في الولايات المتحدة الأميركية، رئيس بلدية كرخا السابق ابراهيم بشارة حنا.

و
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم السبت في 26 الجاري في الولايات المتحدة الأميركية، كما يقام قداس لراحة نفسه في بلدته كرخا يوم السبت أيضا في كنيسة مار يوحنا الحبيب الساعة السادسة مساء.
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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