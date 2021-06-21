قائد الجيش عرض للتطورات مع سفيري مصر وسويسرا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، يرافقه الملحق العسكري العميد صلاح جنيدي.كما واستقبل السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا كيرغوز في زيارة وداعية وقد رافقها الملحق العسكري المقدم نيكولاس وينترإيغ.وجرى البحث خلال اللقاءين، في علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين.