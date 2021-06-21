نداء عاجل من سجن روميه يحذر من "كارثة بشرية".. ما يحصل خطير (فيديو)

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً لأحد السجناء في سجن روميه، إذ أطلق صرخة خلاله تصف حالة السجن السيئة ومعاناة من فيه، محذراً من "كارثة بشرية".

وأكد صاحب التسجيل أن السجن يشهد أبشع الظروف من تكدّس الموقوفين إلى جانب عدم توفر أدنى مقومات الحياة، موضحاً أنّ الطعام قليل كما أنه الكهرباء تنقطع باستمرار والمياه غير متوفرة بشكل دائم.

ومع هذا، فقد لفت صاحب التسجيل الصوتي أنّ "السجناء يواجهون ظروفاً صحية صعبة جداً، إذ أن بعضهم أصيب بالأمراض في حين أن الكثيرين باتوا يعانون من الحساسية والجرَب".