حكومة حسان دياب ترفض إعادة تعويمها

تحاول بعض الأطراف السياسية الترويج لمقترح إعادة تعويم حكومة حسان دياب، مع كل انتكاسة تحصل على صعيد تشكيل حكومة جديدة، لكن هذا الخيار لا يبدو أن الحكومة المستقيلة نفسها متحمّسة للسير فيه، وهي تأمل في انفراجة ترفع عن كاهلها عبء تصريف الأعمال، في ظل تهاو اقتصادي ومالي خارج عن السيطرة.وتقول أوساط سياسية عبر "العرب" إن "رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب يدرك أن بعض القوى وفي مقدمتها "التيار الوطني الحر"، تستغل وجود حكومة تصريف الأعمال للزعم بأنه لا تعاني من شلل حكومي وأنه بالإمكان الارتكان إلى الأخيرة، في حال لم يجر التوصل إلى تسوية حكومية ترضيه وتأخذ بالاعتبار شروطه ومنها الحصول على الثلث المعطل".