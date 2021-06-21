لبنان

إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف الانهيار

Lebanon 24
21-06-2021 | 17:47
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إذا كانت الأنظار تتّجه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، للاستماع إلى تقرير يرفعه موفد الاتحاد إلى بيروت جوزيف بوريل والذي يعتبر أن لبنان يحتاج إلى قيادة لعبور الأزمة، وتحثهم على تشكيل الحكومة، وسيلفت المسؤول الأوروبي إلى ان لبنان على حافة الانهيار المالي، ولا "يمكننا الانتظار لإنقاذه"، فإن المجموعة الحاكمة تتصرف، وكأن لا شيء يقض مضاجعها.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" انه "يصعب التكهّن ما إذا كانت نصائح المسؤول الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين ستؤخذ بالاعتبار قبل فوات الأوان".

وتوقّفت المصادر عند تعميم مواقف لعدد من النواب حول انسداد الأفق الحكومي، وأشارت إلى ان "هذا الامر مرده إلى جمود اي نوع من التواصل"، مؤكدة ان "ما قاله رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لا يزال موضع تقييم، وينتظر أن تتظهر ردات الفعل حوله وكيفية التجاوب مع ما اطلقه مع العلم ان هناك قراءات مختلفة لما قاله، ولا سيما في ما خص الاستعانة بالأمين العام لحزب الله".
المصدر: اللواء
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