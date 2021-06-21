الانتظار يبقى سيّد الموقف

يبقى الانتظار سيد الموقف لأمرين اثنين اساسيين: الاول رد فعل "حزب الله" على طلب النائب جبران باسيل الاستعانة "بالصديق السيد حسن نصر الله، والثاني: ترقب نتائج اجتماع بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل هذا الاسبوع، والذي يناقش الوضع اللبناني في ضوء تقرير سيرفعه المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن نتائج زيارته الى لبنان، بالتوازي مع درس العقوبات التي ستفرضها بعض دول الاتحاد مجتمعة او فرادى على من تعتبرهم يعرقلون حل الأزمة، وفق ما ذكرت "اللواء".