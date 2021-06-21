لبنان

المصارف تنتظر تعليمات المركزي لسحب الـ400 دولار

Lebanon 24
21-06-2021 | 18:06
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علمت "اللواء" ان "مدراء المصارف الكبرى ينتظرون تعليمات محدّدة من المصرف المركزي حول آليات تطبيق التعميم المتعلق بسحوبات 400 دولار Fresh Money لكل مودع، مع 400 دولار على سعر منصة الـ12000 ليرة لبنانية".

ولم يعلن مصرف لبنان بعد عن آلية واضحة لتطبيق التعميم. ما يدفع ببعض المصارف إلى رفض الالتزام بتطبيقه لعدة أسباب، من بينها عدم توفر السيولة النقدية بالدولار في بعض المصارف، ما دفع بأحد المصرفيين إلى الجزم بأن المصرف الذي يدير فرعاً فيه لن يطبق التعميم 158، ولن يتم الافراج عن الودائع الدولارية رغم قرار مصرف لبنان.
المصدر: اللواء
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