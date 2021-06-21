لبنان

البلد يعاني من الشفافية المالية

Lebanon 24
21-06-2021 | 19:59
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ما يزال البلد يعاني من الشفافية المالية، على الرغم من المخاطر المهلكة التي أصابته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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