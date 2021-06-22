لبنان

قوى "الأمر الواقع" تتدخّل في كل شاردة وواردة

Lebanon 24
22-06-2021 | 03:06
A-
A+
Doc-P-835489-637599280861504398.jpeg
Doc-P-835489-637599280861504398.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت قوى الأمر الواقع للتحكم بمقدرات المحروقات وتوزيعها والأدوية وتقنينها، والتدخل في كل شاردة وواردة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
بشارة الأسمر: أين البطاقة التمويلية؟ ما يحصل يخرج عن نطاق العقل لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فوراً إلى تنازلات
lebanon 24
22/06/2021 04:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يعتقد أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة
lebanon 24
22/06/2021 04:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يعتقد أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة
lebanon 24
22/06/2021 04:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي" لـ"السياسة": الاستقالة من البرلمان خيار مطروح
lebanon 24
22/06/2021 04:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24

سياسة

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:03 | 2021-06-21
19:59 | 2021-06-21
18:06 | 2021-06-21
18:01 | 2021-06-21
17:53 | 2021-06-21
17:47 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website