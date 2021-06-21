لبنان

تشكيك في التعميم

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:09
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لا يزال البعض يشكك في تطبيق المصارف التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي يعطي المودعين مبلغ 400 دولار شهرياً مدة سنة كاملة وتمديده لاحقاً لخمس سنوات
 
المصدر: النهار
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مصرف لبنان

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