لبنان

تعقيد إضافي

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:10
A-
A+
Doc-P-835493-637599354656675911.jpg
Doc-P-835493-637599354656675911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد مواكبون لملف التأليف ان كلام باسيل قد عقد الامور اكثر ولا سيما انه وضع الانتخابات المبكرة التي يرفضها “حزب الله” مقابل دعم الحزب لحصول التيار على الثلث المعطل
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
جبران باسيل: لا نستطيع أن نضع الأسماء قبل أن نعرف من هو مرجعه وإلى أي طائفة او أي فريق سياسي تابع "لإن هيك نظام بلدنا" ومن حق الرئيس الطبيعي أن يعرف من طرح كل إسم في الحكومة كي لا نصل إلى حكومة تصريف أعمال جديدة
lebanon 24
22/06/2021 07:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل: بمجرد أن يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة فهذا يعني أنه يجب ان يكون موافق على كل تفصيل فيها
lebanon 24
22/06/2021 07:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري من الفاتيكان: عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه
lebanon 24
22/06/2021 07:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
روكز: مبادرة برّي "ماتت مبدئياً" وتشكيل الحكومة يحتاج لمعجزة
lebanon 24
22/06/2021 07:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران باسيل

الحكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-21
23:00 | 2021-06-21
23:02 | 2021-06-21
00:00 | 2021-06-22
23:40 | 2021-06-21
23:34 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website