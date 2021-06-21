تعقيد إضافي

يعتقد مواكبون لملف التأليف ان كلام باسيل قد عقد الامور اكثر ولا سيما انه وضع الانتخابات المبكرة التي يرفضها “حزب الله” مقابل دعم الحزب لحصول التيار على الثلث المعطل