تعقيد إضافي

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Lebanon 24
21-06-2021
|
21:10
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يعتقد مواكبون لملف التأليف ان كلام باسيل قد عقد الامور اكثر ولا سيما انه وضع الانتخابات المبكرة التي يرفضها “حزب الله” مقابل دعم الحزب لحصول التيار على الثلث المعطل
المصدر: النهار
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