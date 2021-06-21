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لبنان
تأديب للمحامين
Lebanon 24
21-06-2021
|
21:11
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علم ان نقيب المحامين احال اكثر من 120 محامياً على المجلس التأديبي على خلفية عدم التزامهم اضراب النقابة وادلائهم بتصاريح اعلامية.
المصدر: النهار
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