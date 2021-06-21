لبنان

تأديب للمحامين

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:11
A-
A+
Doc-P-835494-637599355292687989.jpg
Doc-P-835494-637599355292687989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم ان نقيب المحامين احال اكثر من 120 محامياً على  المجلس التأديبي على خلفية عدم التزامهم اضراب النقابة وادلائهم بتصاريح اعلامية.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
نقيب المحامين في طرابلس: لوقفة واحدة نقول فيها بصوت واحد كفاك يا إسرائيل
lebanon 24
22/06/2021 07:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدّث باسم تحالف "متّحدون": لن ننسحب من دون الحصول على الداتا من شركة مكتف وأيّ بطء في تسليم الملف يؤدّي إلى تلاعب بالداتا ونطلب من نقيب المحامين التحرك فورا
lebanon 24
22/06/2021 07:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ "عالي النبرة" من نقيب المحامين.. هذا ما قاله
lebanon 24
22/06/2021 07:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف: وجهنا 4 كتب لمعرفة مسار عمل شركات التدقيق الجنائي
lebanon 24
22/06/2021 07:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

نقيب المحامين

ملحم خلف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-21
23:00 | 2021-06-21
23:02 | 2021-06-21
00:00 | 2021-06-22
23:40 | 2021-06-21
23:34 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website