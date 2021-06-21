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لبنان
تحضير الانتخابات
Lebanon 24
21-06-2021
|
21:12
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بدأت بعض القوى السياسية والحزبية تبلغ محازبيها وأصدقاءها بمن سيكون مرشحاً للانتخابات المقبلة ومن سيتم الاستغناء عنه.
المصدر: النهار
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