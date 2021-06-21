لبنان

مقاطعة الأحزاب؟

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:13
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لوحظ أنّ الموفد الأوروبي جوزف بوريل لم يلتقِ مرجعيات سياسية وحزبية على غرار من سبقه من موفدين دوليين زاروا لبـنان فـي الآونـة الأخيـرة.
 
المصدر: النهار
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جوزف بوريل

لبنان

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