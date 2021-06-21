رفض شركات التأمين

تعمد شركات تأمين الى توزيع لوائح اسبوعية بالمستشفيات والمختبرات التي تتوقف عن قبول اجراء الفحوص على حسابها بعد رفض المراكز الطبية قبول مرضى الطوارىء على حساب الضمان الاجتماعي