لبنان

رفض شركات التأمين

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:14
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تعمد شركات تأمين الى توزيع لوائح اسبوعية بالمستشفيات والمختبرات التي تتوقف عن قبول اجراء الفحوص على حسابها بعد رفض المراكز الطبية قبول مرضى الطوارىء على حساب الضمان الاجتماعي 
 
المصدر: النهار
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