مواطنون في العراء

مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفا بيروت في الرابع من اب، يجد كثيرون من الاهالي انفسهم بلا مأوى او مساعدة للعيش اذ تأمنت لهم بدلات ايجار لسنة واحدة ولا يعلمون مصيرهم بعدها في ظل غياب كامل لاجهزة الدولة