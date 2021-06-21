لبنان

مواطنون في العراء

Lebanon 24
21-06-2021 | 21:15
A-
A+
Doc-P-835498-637599357856818668.jpg
Doc-P-835498-637599357856818668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفا بيروت في الرابع من اب، يجد كثيرون من الاهالي انفسهم بلا مأوى او مساعدة للعيش اذ تأمنت لهم بدلات ايجار لسنة واحدة ولا يعلمون مصيرهم بعدها في ظل غياب كامل لاجهزة الدولة 
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
باسيل: اذا عجز القضاء اللبناني عن اظهار الحقيقة في انفجار المرفأ سنطالب بتحقيق دولي والآن اتخذ التحقيق مساراً جديداً بعد استلام القاضي بيطار للملف
lebanon 24
22/06/2021 07:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنانية تنجز مشروع ابنتها الفنانة التي استُشهدت في انفجار المرفأ (صور)
lebanon 24
22/06/2021 07:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مستقبلاً وزير الخارجية السويسرية: نؤكد على تفعيل التعاون بين البلدين وننوه بالدعم الذي قدمته سويسرا للبنان لاسيما بعد انفجار المرفأ
lebanon 24
22/06/2021 07:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التشرد يدق باب اللبنانيين..
lebanon 24
22/06/2021 07:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

انفجار المرفأ

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-21
23:00 | 2021-06-21
23:02 | 2021-06-21
00:00 | 2021-06-22
23:40 | 2021-06-21
23:34 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website