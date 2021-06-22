لبنان

جنبلاط "يوسّع الكوع" لترتيب شؤون البيت الدرزي

Lebanon 24
22-06-2021 | 07:04
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طبقا لما اورده" لبنان 24" قبل يومين، ذكرت «الأخبار» أن الاجتماع الذي سيعُقد بين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب، يوم السبت في منزل الاول في خلدة يهدف إلى البحث في شؤون المجلس المذهبي الدرزي وأوضاع الطائفة الدرزية والوضع العام في البلاد، ويأتي في سياق مسعى جنبلاط إلى ترتيب شؤون الطائفة، وإزالة أي سبب للتوتر بين القوى السياسية الأساسية فيها. كذلك يرى جنبلاط وجوب إبعاد التوترات عن الشوف وعاليه، والتزام التهدئة مع جميع القوى المؤثرة في الجبل، كما خارجه، امتداداً إلى خارج لبنان. ويعتقد رئيس «الاشتراكي» أنه فيما لبنان مقبل على أيام صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، فإن منطقة المشرق العربي وغرب آسيا مقبلة على تسويات كبرى، سواء بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أو بين الأخيرة والسعودية كما بين الرياض ودمشق، ما يوجب «توسيع الكوع» من أجل الاستدارة، أو على الأقل، اتقاء شر أي عاصفة يمكن أن تهب في حال فشل التسويات.
المصدر: الأخبار
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