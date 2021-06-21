لبنان

المجتمع المدني يتحرّك مع بدء العدّ العكسي لتوقّف أعمال المحكمة الدولية

Lebanon 24
21-06-2021 | 23:11
A-
A+
Doc-P-835510-637599391941186982.jpg
Doc-P-835510-637599391941186982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن": مع بدء العدّ العكسي لترجمة تحذيرات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتوقّف اعمالها بعد شهر تموز ما لم يتأمّن المبلغ المتبقّي لتمويلها، وقد حدّده رئيس قلمها دايفيد تولبرت بما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو، وفي ظل الغياب الرسمي المستمر لأي ردّة فعل لبنانية رسمية حقيقية ما خلا صدور بعض الاصوات "الخجولة"، بدا اهالي المتضرّرين ووكلاؤهم في الساحة منفردين، يقاتلون في الوقت المستقطع والفاصل عن نهاية تموز وانضم المجتمع المدني الى جهودهم، فأعدّت نحو 16 جمعية دولية ولبنانية وعدد من الحقوقيين والخبراء القانونيين الدوليين ونشطاء لبنانيين، بياناً مشتركاً لدعم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل إنجاز ولايتها، وسيصار الى تسليمه الى كل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول الكبرى والدول المانحة عبر سفرائهم وممثليهم في لبنان.

ووفق معلومات "نداء الوطن" فإن الموقعين على البيان وبعدما جددوا التزامهم المطلق بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم المرتكبة في لبنان، بما يشمل الاغتيالات العديدة التي لم يُكشف مرتكبوها وانفجار بيروت الذي وقع في آب 2020؛ ذكّروا المجتمع الدولي بأنّه لا يزال في لبنان آلاف الضحايا الذين لم يعرفوا العدالة فيما تبقى قضايا كثيرة معلّقة وتستمر ثقافة الإفلات من العقاب، ثم ناشدوا المجتمع الدولي أن يعيد تأكيد التزامه بالسعي إلى تحقيق العدالة من خلال توفير الموارد اللازمة للمحكمة الخاصة بلبنان كي تنجز ولايتها؛ ودعوا المحكمة الخاصة بلبنان إلى إكمال عملها على نحو سريع وفعال، مشددين على أن المحكمة الخاصة، بالرغم من أن عملها يحتمل التطوير، تبقى السبيل الوحيد المتاح حالياً لتحقيق أي عدالة في لبنان، منبهين من ان وقف عملها على نحو فجائي قبل بضعة أيام فقط من الموعد المقرّر لبدء المحاكمة في ثاني أهم قضاياها لن تكون له عواقب مدمرة للمتضررين في لبنان فحسب بل سيكون له تأثير صاعق على جميع الذين لا يزالون يطالبون بالعدالة في مختلف أنحاء العالم.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-06-22
02:15 | 2021-06-22
02:00 | 2021-06-22
01:57 | 2021-06-22
01:30 | 2021-06-22
01:17 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website