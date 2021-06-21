الادعاء على شبيب ورئيس بلدية بيروت

ادعى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس على كل من محافظ بيروت السابق زياد شبيب، ورئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد والحالي جمال عيتاني، وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين في موضوع العقار التابع لسوق الخضار والفاكهة الذي تشيّده بلدية بيروت في منطقة أرض جلول وجرى تحويل الملف الى النيابة العامة التمييزية.

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