لا المساعي المحلية ولا النصائح الخارجية تدفع التأليف.. عودة الى ما دون الصفر

مصادر سياسية أكدت لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن "عملية تشكيل الحكومة عادت ليس فقط الى المربع الأول بل الى ما دون الصفر، فالأمور ازدادت تعقيداً فيما الأوضاع العامة في البلاد لا تبشّر بالخير وبات من الصعب في ظل هذا الخطاب السياسي التوصل الى تشكيل حكومة".من جهتها، وفي ظل الصمت التي يلتزم به حزب الله، رأت اوساط مقربة منه عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية انها "كانت تأمل أن يتقدم للمعنيين خطوة الى الأمام ويعملون وفق النصيحة التي تلقوها من المسؤولين الروس ومن قيادة حزب الله، أي المساعدة على تشكيل الحكومة وعدم تعقيد الأمور أكثر، ورمي الطابة في ملعب حزب الله".الأوساط قالت ان النائب جبران باسيل يعلم أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يؤيد الجهود التي يبذلها الرئيس بري لتشكيل الحكومة، "وهو لن يوفر جهدا لتوفير كل ما يلزم لإخراج البلد من هذه الأزمة عبر تشكيل حكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتكون مقبولة من الجميع. فالوقت اليوم هو للعمل وليس للمحاصصة وتقاسم المغانم".