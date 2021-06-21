الرافعة الوحيدة للبلاد... لهذا السبب يجب دعم الجيش

كتبت صحيفة العرب: يمر الجيش اللبناني بظروف صعبة أسوة بباقي اللبنانيين على خلفية تدهور الوضع المالي والاقتصادي للبلاد والذي بلغ مستويات خطيرة، ودفع ذلك الدول الغربية إلى التحرك لدعمه، حيث أنه الرافعة الوحيدة التي ما تزال تبقي لبنان صامدا. وأفادت مصادر من داخل المؤسسة الدفاعية الفرنسية "منذ أشهر عدة يواجه الجيش اللبناني صعوبات في تأمين حاجاته الأساسية" المتعلقة بالغذاء وصيانة العتاد، مضيفة "ما يزيد من خطورة المشكلة هو أن الجيش اللبناني مؤسسة أساسية تحول دون تدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير".ونشرت صحيفة ديلي تليغراف تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط كامبل ماكديارميد بعنوان "يمكن للجيش اللبناني أن يمنع الانهيار الكامل للبلاد – إذا استطاع الاستمرار في إطعام جنوده". ويقول التقرير إنه "وسط انهيار اقتصادي مدمر في لبنان لم يعد الجيش قادرا على إطعام جنوده اللحوم".وأوضح ماكديارميد أن مؤتمرا دوليا انعقد "سعى للحصول على تبرعات من المواد الغذائية للجيش اللبناني، إلى جانب الإمدادات الطبية وقطع غيار المعدات الطبية والوقود".وأضاف أنه "وسط التضخم المفرط وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغذاء في لبنان، لم يكن السياسيون اللبنانيون مستعدين لتنفيذ الإصلاحات، تاركين الجيش اللبناني كواحد من المؤسسات القليلة في البلد المحاصر التي تتمتع بدعم واسع نسبيا".