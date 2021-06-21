إرباك "مستقبليّ" في نقابة المهندسين

كتبت "الأخبار": إعلانُ تيار المستقبل ترشيح باسم عويني لمنصب نقيب المهندسين في بيروت، في الانتخابات المقررة في 18 تموز المقبل، فاجأ الكوادر التنظيمية في التيار، وخاصة أن عضو مجلس بلدية بيروت محمد سعيد فتحة، وهو من المحسوبين على تيار المستقبل، مرشّح لمركز النقيب ولديه تجربة سابقة في هذا الإطار، إذ كانَ عضوا سابقاً في مجلس النقابة. وفيما تُعد انتخابات النقابة استحقاقاً جدّياً في بيروت قبل الانتخابات النيابية، تخوّفت مصادر تنظيمية في تيار المستقبل من انقسام الأصوات بين عويني وفتحة، وعدم الالتزام بالتصويت لصالح عويني، وخاصة أن فتحة لديه شعبية بين المستقبليين في النقابة.