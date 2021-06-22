هل من دورٌ جديدٌ للأسد في لبنان؟

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": كل الأمور تنتظر نتائج محادثات فيينا بين الأميركيين والإيرانيين. فهي ستحدّد مستقبل توازنات القوى في الشرق الأوسط وحجم النفوذ الإيراني، وخصوصاً في العراق وسوريا ولبنان. ولكن، بات واضحاً أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تميلان إلى الاعتراف بموقع الأسد في سوريا مقابل إضعاف النفوذ الإيراني هناك. وهذا الاتجاه يرضي روسيا والمملكة العربية السعودية أيضاً.ولكن، إلى أي حدّ يمتلك الأسد القدرة والإرادة للحدّ من نفوذ إيران، وفقاً لما ترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها؟إلى حين تدخل روسيا عسكرياً في سوريا عام 2015، كان الدور الإيراني حاسماً في حماية نظام الأسد. فالمعارك خاضها الإيرانيون بإدارتهم المباشرة، وقد تكبّدوا و»حزب الله» خلالها أثماناً باهظة، والأسد يحفظ لطهران هذا الدور.ولذلك، قد يقلّص الإيرانيون حضورهم العسكري في سوريا، التزاماً بتسوية معينة، ولكنهم بالتأكيد سيحافظون على مقدار وافٍ من النفوذ. وهدفهم الأساسي هو استمرار «الهلال الشيعي»، بأي ثمن. وعلى الأرجح، سيوافق الروس على هذا المقدار من النفوذ الإيراني في سوريا، ما دام تحت سيطرتهم.هنا يجدر التساؤل: ماذا عن لبنان إذا تمّت تسوية من هذا النوع في سوريا، بدعم دولي وإقليمي؟ وهل يمكن أن تُعطى دمشق من خلالها دوراً جديداً في إدارة التسوية في لبنان؟بعض المتابعين يبادر إلى الجزم: لا مجال لتكرار نموذج الدخول العسكري السوري إلى لبنان، على غرار ما كان يحدث خلال سنوات الحرب الأهلية. ويمكن فقط أن يستفيد الأسد من الرصيد الذي يملكه لدى حلفائه في الداخل اللبناني، وهم يمتلكون اليوم غالبية القرار في السلطة.وكانت لافتة زيارة وفد الأحزاب الحليفة لدمشق، وهي الأولى من نوعها علناً. وكذلك، يبدو مُعبّراًَ كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمام الأنصار، عن فضائل الأسد الأب في حماية الجبل. والاجتماع الدرزي المقرّر السبت المقبل، في دارة النائب طلال إرسلان في خلدة.في السابق، دخلت القوات السورية إلى لبنان تحت عنوان المساعدة في إخماد حربٍ معينة أو الدفاع عن مناطق أو طوائف معينة، كانت في وضعية صعبة عسكرياً. ولذلك، إذا لم تندلع حرب أو يقع فلتان أمني، خصوصاً في مناطق حدودية، وإذا لم تقم القوى الدولية والإقليمية الفاعلة بغضّ الطرف عن التدخّل العسكري السوري، فلا مجال لتكرار النموذج القديم.وفي نظر البعض، أنّ عودة النفوذ السوري إلى لبنان قد تهدّد بمزيد من انفراطه. فاللبنانيون سينقسمون بين موافقين على هذا التدخّل ورافضين له. وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نشوء منطقتين في لبنان: واحدة تحت النفوذ السوري وأخرى خارجه.هذا النموذج كان قائماً في الحرب، قبل سقوط «المنطقة الشرقية» عام 1990. وإذا تكرّر اليوم، فستكون له تبعات سياسية شديدة الأهمية على تركيبة لبنان ومستقبله.