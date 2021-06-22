لبنان

مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2021 | 08:00
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مؤشران بارزان  يؤكدان ان المساعي الحكومية لم تنته رغم التصعيد الحاد في المواقف خلال الاسبوع الفائت، الاول هو تأكيد رئيس الجمهورية  لزواره امس انه  "لا يأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي اناطها بالسلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية".

 

اما المؤشر الثاني فهو قول رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم ان مبادرته او مساعيه لتأليف الحكومة لا تزال قائمة، ولن يتراجع الا بتوافر مبادرة اخرى مقبولة، وهو متمسك بالرئيس المكلف سعد الحريري، معتبرا انه في مقابل لا حكومة، لا اعتذار.

 

هذان المؤشران يتزامنان مع دخول حزب الله بقوة على خط الاتصالات لترتيب عقد لقاء بين الرئيسين عون وبري في بعبدا هذا الاسبوع، مع تأكيد مصادر الحزب "انه لا يوجد حتى الان الا مبادرة الرئيس بري كأرضية صالحة يمكن الولوج منها لتحقيق التسوية".

 

في المقابل تفيد المعلومات ان الدوائر المعنية في القصر الجمهورية تعكف على التحضير لاطلالة اعلامية شاملة للرئيس ميشال عون، يفنّد فيها دستوريا وسياسيا كل النقاط المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة، ويطلع خلالها الشعب اللبناني على كل مجريات ومسار التشكيل وسيحكّم الرأي العام اللبناني بينه وبين المعرقلين، وفق ما يقول معنيون في الفريق الرئاسي.

 

ووفق المعلومات فان التحضيرات جارية بقوة لهذه الاطلالة لكن توقيتها ينتظر نتائج الاتصالات الحكومية المتجددة.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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