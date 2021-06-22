مركز المعانية الميكانيكية في الشمال أغلق أبوابه.. الموظفون مضربون (صور)

أغلق مركز المعانية الميكانيكية في الشمال ابوابه امام المواطنين نتيجة اضراب الموظفين وتمنعهم عن العمل لعدم دفع مستحقاتهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





ونفذ الموظفون وقفة احتجاجية ظهر امس الإثنين، اعلنوا خلالها اضرابهم المفتوح لحين قبض مستحقاتهم. ونفذ الموظفون وقفة احتجاجية ظهر امس الإثنين، اعلنوا خلالها اضرابهم المفتوح لحين قبض مستحقاتهم.