مصدر حقوقي: شَلْحوا النقابة عبوة الإصلاحات!

يسجل تململ واسع في صفوف المحامين بسبب الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة المحامين في بيروت، بالتزامن مع معلومات عن احالة النقيب ملحم خلف عشرات المحامين الى المجلس التأديبي على خلفية عدم التزامهم بالاضراب وادلائهم بتصاريح اعلامية.

في المقابل يغمز مصدر حقوقي من قناة الإضراب المفتوح الذي أعلنته النقابة تحت شعار المطالبة بإستقلالية القضاء وعلى خلفية العلاقة المتوترة بين جناحي العدالة، أي القضاة والمحامين، هذا الإضراب الذي أدى الى تعطيل العمل في المحاكم والدوائر القضائية، مع ما يعني هذا التعطيل من تأخير البتّ بالآف الملفات المتراكمة أصلاً فوق رفوف العدليات.

"شَلْحوا النقابة عبوة الإصلاحات القضائية قبل ما تنفجر فيهم وفينا"، يضيف المصدر عينه، "لا استقلالية القضاء يمكن تحقيقها بضغط قوة نقابة المحامين ولا من يحزنونُ، فلماذا المشي عكس التيار؟ وبما أن نقابة المحامين لم تتقن السباحة بالإضراب، عليها العودة قبل الغرق".